За вами могут следить: как проверить настройки отслеживания в телефоне

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Безопасность в сети — важный вопрос. Если злоумышленник может получить ваши данные украв телефон, то чтобы отследить, где вы можете бывать, совсем не обязательно даже выходить из дома.

Если вы не хотите делиться тем, где вы на самом деле или хотите рассказывать только про часть мест — нужно контролировать настройки. Отслеживание истории местоположения через Google — первый пункт. Стоит знать, что даже если вы отключили его на телефоне, функция может оставаться активной на других устройствах — планшете или ноутбуке.

Проверить, какие устройства отслеживают ваше местоположение можно через учетную запись Google. В разделе настроек выбираете "Данные и конфиденциальность" и "История местоположений". Выбрав подпункт "Устройства в этой учетной записи" вы увидите устройства, которые сохраняют ваши действия. Даже отключив функцию, часть данных остается, например службой "Найти телефон", которая может пригодиться если устройство потеряется.

В устройствах на Android данные могут передавать как приложения, так и отслеживаться системой. Управление отличается в зависимости от модели. Часто такие разрешения просятся при установке приложений. Можно разрешить только необходимым приложениям и только во время использования. Часто это меню можно найти в разделе "Настройки" — "Конфеденциальность".

На iOS это аналогичный процесс. В меню настроек выбираете "Конфиденциальность и безопасность" — "Службы геолокации" и вы можете отключить отслеживание местоположения для телефона и всех приложений на нем. Там же настраиваются данные для отдельных приложений.

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