Перестаньте это делать: развенчан популярный миф о причине разрядки телефона

Многие привыкли закрывать одним махом все приложения ради экономии батареи, но на самом деле это бесполезная привычка

Мобильный телефон разряжается по разным причинам, но работа приложений в фоновом режиме точно не играет ключевую роль. Поэтому мнение о том, что все программы нужно обязательно закрывать, всего лишь миф.

Если вы считаете, что приложения, работающие в фоновом режиме, должны быть закрыты, чтобы сэкономить заряд батареи и избежать замедления работы, то вы скорее ошибаетесь. Об этом пишет makeuseof.

Так, Apple и Android позволяют приложениям работать в фоновом режиме для более эффективной многозадачности. Этот миф кажется вполне резонным из-за того, что любые дополнительные процессы используют системные ресурсы, и чем больше у вас запущено программ, тем медленнее будет работать устройство.

Однако обе операционные системы ограничивают возможности этих приложений в фоновом режиме. Но уровень разрядки вашей батареи весьма минимален, и, что касается замедления работы вашего гаджета, маловероятно, что виновата многозадачность.

Побочным эффектом этого мифа стало множество приложений-убийц (программы для закрытия всех фоновых процессов), которые лишь засоряют рынок. Эти приложения по сути бесполезны, и хотя они выполняют свою работу, закрывая фоновые приложения, на самом деле они не сильно экономят ресурсы или время автономной работы.

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