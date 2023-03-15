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Батарея телефона будет работать дольше, если вы отключите эту бесполезную функцию: проверено на 100%

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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GPS является очень энергоемкой технологией
GPS является очень энергоемкой технологией. Фото pexels.com

Воспользовавшись этим советом, ваша батарея будет работать намного дольше.

В настоящее время смартфоны становятся все более мощными и полными инновационных функций. Единственный недостаток: из-за их использования батареи гаджетов работают умеренно и в конечном итоге быстро изнашиваются! К счастью, есть трюк, который может продлить их автономию в долгосрочной перспективе.

Оказывается, отключив всего одну функцию на телефоне, вы сумеете сэкономить несколько процентов заряда батареи своего мобильного. И этим "пожирателем" заряда является функция GPS, пишет santeplus.

Как вы уже поняли, GPS очень часто разряжают аккумулятор вашего смартфона. Чтобы исправить это, специалисты рекомендуют отключить эту функцию, и включать ее только по необходимости. Хорошая новость — их легко отключить, будь то устройство Android или iOS.

Как отключить GPS на своем iPhone или Android

На устройстве iOS:

  1. Зайдите в "Настройки" вашего смартфона.
  2. В разделе "Конфиденциальность" нажмите "Услуги определения местоположения".
  3. Щелкните переключатель, чтобы отключить GPS.

На Android-устройстве:

  1. Перейдите в "Настройки", затем нажмите "Местоположение".
  2. Затем снимите флажок, чтобы отключить эту функцию.

Ранее "Телеграф" писал, какие ошибки часто совершают во время зарядки мобильного телефона. А еще мы рассказывали, как ускорить процесс заряжания смартфона с помощью одной функции.

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#Мобильный телефон #Телефон #Заряд #Заряд батареи