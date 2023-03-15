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Не только телефон: какие гаджеты тоже можно заряжать от павербанка

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Павербанки – очень крутая вещь, особенно в моменты отключения света или во время путешествий Новость обновлена 15 марта 2023, 07:06
Павербанки – очень крутая вещь, особенно в моменты отключения света или во время путешествий. Фото Unsplash.com

Если гаджет способен заряжаться через USB, то павербанк вполне может подойти ему

Зимой во время регулярных блекаутов многие украинские поспешили приобрести себе павербанки. В основном их использовали для подзарядки смартфонов, чтобы оставаться на связи с родными. Однако в зависимости от мощности павербанков они могут помочь зарядиться и другой технике.

"Телеграф" сегодня расскажет, какие гаджеты подходят для своеобразного сотрудничества с "паверами", и объяснит, можно ли подключить к подобному чуду даже ноутбук. Опираемся на данные из открытых источников.

Обычно о возможности зарядки техники павербанком можно узнать, ознакомившись с его инструкцией. На многих сайтах или маркетплейсах в характеристиках сразу указывается, для чего можно использовать эту вещь.

В зависимости от мощности, емкости батареи и даже производителя , павербанки способны заряжать такую технику, как:

  • смартфоны;
  • планшеты;
  • смарт-часы или браслеты;
  • беспроводные наушники;
  • фотоаппараты;
  • детские игрушки и USB-лампы.

Отдельные умельцы используют "паверы" даже для питания маленьких беспилотников. Также во время блекаутов украинцы научились использовать павербанки для обеспечения работы интернета на дому, однако в большинстве случаев для этого требуется оптоволоконный интернет. В случае нормального сигнала мобильного интернета, можете добавить к этому делу и собственный смартфон.

Заряжается ли от павербанка ноутбук?

Как пишет VolynPost, организовать зарядку ноутбука от "павера" вполне возможно. Однако при этом у аккумулятора должны быть очень мощные характеристики. Определить, что павербанк подходит для более массивной техники можно следующим образом:

  • в характеристиках указано по меньшей мере 2 ампера номинального тока и хотя бы 18-20 вольт выходного напряжения;
  • техника имеет порт USB 1А и/или 2А;
  • емкость батареи "павера" должна достигать не менее 10 000 mAh, однако в этом случае лучше ориентироваться на ноутбук. Павербанк должен быть мощнее минимум в 1,5 раза от батареи ноута.

Также для организации зарядки ноутбука вам понадобятся специальные кабели. Они почти никогда не идут в комплекте, потому докупать их придется самостоятельно. Важен и тот факт, что старые модели ноутов вы вряд ли сможете зарядить – старые USB-порты не пропускают напряжение, которое требуется батарее техники.

Раньше мы рассказывали, каким образом павербанк может отрицательно повлиять на телефон и даже испортить его.

Кроме этого "Телеграф" писал, чего не стоит делать с павербанком, если хотите продлить его срок службы.

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#Зарядка #Телефон #Павербанк