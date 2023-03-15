Не только телефон: какие гаджеты тоже можно заряжать от павербанка

Если гаджет способен заряжаться через USB, то павербанк вполне может подойти ему

Зимой во время регулярных блекаутов многие украинские поспешили приобрести себе павербанки. В основном их использовали для подзарядки смартфонов, чтобы оставаться на связи с родными. Однако в зависимости от мощности павербанков они могут помочь зарядиться и другой технике.

"Телеграф" сегодня расскажет, какие гаджеты подходят для своеобразного сотрудничества с "паверами", и объяснит, можно ли подключить к подобному чуду даже ноутбук. Опираемся на данные из открытых источников.

Обычно о возможности зарядки техники павербанком можно узнать, ознакомившись с его инструкцией. На многих сайтах или маркетплейсах в характеристиках сразу указывается, для чего можно использовать эту вещь.

В зависимости от мощности, емкости батареи и даже производителя , павербанки способны заряжать такую технику, как:

смартфоны;

планшеты;

смарт-часы или браслеты;

беспроводные наушники;

фотоаппараты;

детские игрушки и USB-лампы.

Отдельные умельцы используют "паверы" даже для питания маленьких беспилотников. Также во время блекаутов украинцы научились использовать павербанки для обеспечения работы интернета на дому, однако в большинстве случаев для этого требуется оптоволоконный интернет. В случае нормального сигнала мобильного интернета, можете добавить к этому делу и собственный смартфон.

Заряжается ли от павербанка ноутбук?

Как пишет VolynPost, организовать зарядку ноутбука от "павера" вполне возможно. Однако при этом у аккумулятора должны быть очень мощные характеристики. Определить, что павербанк подходит для более массивной техники можно следующим образом:

в характеристиках указано по меньшей мере 2 ампера номинального тока и хотя бы 18-20 вольт выходного напряжения;

техника имеет порт USB 1А и/или 2А;

емкость батареи "павера" должна достигать не менее 10 000 mAh, однако в этом случае лучше ориентироваться на ноутбук. Павербанк должен быть мощнее минимум в 1,5 раза от батареи ноута.

Также для организации зарядки ноутбука вам понадобятся специальные кабели. Они почти никогда не идут в комплекте, потому докупать их придется самостоятельно. Важен и тот факт, что старые модели ноутов вы вряд ли сможете зарядить – старые USB-порты не пропускают напряжение, которое требуется батарее техники.

Раньше мы рассказывали, каким образом павербанк может отрицательно повлиять на телефон и даже испортить его.

Кроме этого "Телеграф" писал, чего не стоит делать с павербанком, если хотите продлить его срок службы.