Не только телефон: какие гаджеты тоже можно заряжать от павербанка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Если гаджет способен заряжаться через USB, то павербанк вполне может подойти ему
Зимой во время регулярных блекаутов многие украинские поспешили приобрести себе павербанки. В основном их использовали для подзарядки смартфонов, чтобы оставаться на связи с родными. Однако в зависимости от мощности павербанков они могут помочь зарядиться и другой технике.
"Телеграф" сегодня расскажет, какие гаджеты подходят для своеобразного сотрудничества с "паверами", и объяснит, можно ли подключить к подобному чуду даже ноутбук. Опираемся на данные из открытых источников.
Обычно о возможности зарядки техники павербанком можно узнать, ознакомившись с его инструкцией. На многих сайтах или маркетплейсах в характеристиках сразу указывается, для чего можно использовать эту вещь.
В зависимости от мощности, емкости батареи и даже производителя , павербанки способны заряжать такую технику, как:
- смартфоны;
- планшеты;
- смарт-часы или браслеты;
- беспроводные наушники;
- фотоаппараты;
- детские игрушки и USB-лампы.
Отдельные умельцы используют "паверы" даже для питания маленьких беспилотников. Также во время блекаутов украинцы научились использовать павербанки для обеспечения работы интернета на дому, однако в большинстве случаев для этого требуется оптоволоконный интернет. В случае нормального сигнала мобильного интернета, можете добавить к этому делу и собственный смартфон.
Заряжается ли от павербанка ноутбук?
Как пишет VolynPost, организовать зарядку ноутбука от "павера" вполне возможно. Однако при этом у аккумулятора должны быть очень мощные характеристики. Определить, что павербанк подходит для более массивной техники можно следующим образом:
- в характеристиках указано по меньшей мере 2 ампера номинального тока и хотя бы 18-20 вольт выходного напряжения;
- техника имеет порт USB 1А и/или 2А;
- емкость батареи "павера" должна достигать не менее 10 000 mAh, однако в этом случае лучше ориентироваться на ноутбук. Павербанк должен быть мощнее минимум в 1,5 раза от батареи ноута.
Также для организации зарядки ноутбука вам понадобятся специальные кабели. Они почти никогда не идут в комплекте, потому докупать их придется самостоятельно. Важен и тот факт, что старые модели ноутов вы вряд ли сможете зарядить – старые USB-порты не пропускают напряжение, которое требуется батарее техники.
Раньше мы рассказывали, каким образом павербанк может отрицательно повлиять на телефон и даже испортить его.
Кроме этого "Телеграф" писал, чего не стоит делать с павербанком, если хотите продлить его срок службы.