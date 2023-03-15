Телефон стал медленнее заряжаться: в чем может быть причина

основные причины медленной зарядки

Со временем пользователи любого телефона могут обнаружить, что из гаджет начинает заряжаться все медленнее и медленнее.

При этом, как пишет vgr, причин для такого поведения может быть множество и далеко не для всех из них имеется простой способ решения.

Первым делом стоит убедиться, что зарядное устройство полностью вставлено в розетку и корректно подключено к телефону. Также стоит учесть, что проблема может крыться в неисправном кабеле или адаптере, а потому осмотрите их на наличие повреждений или износа. Если с этим все в порядке, то можно переходить к следующим пунктам.

Фоновые приложения даже в режиме ожидания могут потреблять заряд устройства и замедлить темпы его зарядки. Чтобы проверить нет ли у вас какого-то приложения, которое тайком тянет заряд, необходимо в настройках выбрать пункт "Батарея" и нажать на пункт "Использование батареи".

Использование телефона во время зарядки также быстрее процесс не сделает, а потому стоит в это время просто оставить его в покое.

Кроме того, стоит помнить, что при высоких температурах телефон заряжается медленнее, а аккумулятор работает хуже. Поэтому во время зарядки стоит убрать его подальше от воздействия прямых солнечных лучей.

К слову об аккумуляторах. Батареи имеют свойство со временем быстрее садиться и медленнее заряжаться, поэтому если вашему телефону уже более трех лет и у вас возникла эта проблема, то есть все основания полагать, что возраст дает свое.

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