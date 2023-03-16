Зарядка телефона до 100% - очень плохая идея: названа главная опасность для гаджета

Неправильная зарядка — это первая причина поломок телефона

Мобильные устройства сегодня являются наиболее важными технологическими инструментами для многих людей во всем мире. Они позволяют совершать звонки, делать фотографии, записывать видео и получать доступ к социальным сетям и цифровым платформам. Однако многие пользователи забывают, что за смартфонами также нужно ухаживать, и самое главное — правильно заряжать.

Например, такое действие, как зарядка телефона до 100% может нанести серьезный ущерб, пишет santeplus. Почему лучше не заряжать аккумулятор смартфона полностью — читайте далее.

Почему нельзя заряжать телефон до 100%

Вы должны знать, что цикл зарядки выполняется, когда телефон переходит от 0 до 100%. Каждая компания производит свои модели телефонов с определенным количеством циклов (в основном это 500-700), а это значит, что со временем гаджет начинает изнашиваться: в этом случае автономность мобильного телефона уменьшится.

Это неизбежный процесс, однако его можно замедлить, тем самым увеличив срок службы батареи. Для этого нужно уменьшить количество полных циклов зарядки, то есть не нужно заряжать смартфон до 100%.

Для этого рекомендуется поддерживать процент заряда батареи от 20% до 80%. Другими словами, лучше зарядить свой мобильный телефон до одной восьмой его емкости, чтобы выполнить больше зарядок и, таким образом, добиться полного цикла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая распространенная привычка пользователей разряжает мобильный телефон. Правило касается фоновой работы приложений.