Кабель для зарядки выпадает из телефона? Несколько советов, как этому помочь самостоятельно (видео)

Если вы часто меняете приборы для зарядки из-за быстрой порчи, не спешите выбрасывать старые кабели — возможно, их можно поремонтировать

Современные телефоны являются мощными гаджетами, что приводит к их быстрому разряжению. Поэтому мы начинаем чаще использовать зарядные устройства, которые, в конце концов, "изнашиваются" и начинают хуже прилегать к разъемам в смартфоне. Однако если вы пользуетесь техникой, которая заряжается через микроUSB, то есть возможность помочь этой проблеме.

Детальнее об этом рассказал YouTube-пользователь Sasha Ternopolskiy, который неоднократно сталкивался с необходимостью ремонтировать технику. Специалист говорит, что отдельные моменты с зарядками для телефона можно быстро пофиксить собственноручно, не тратя средства на обращение в сервис.

Итак, если ваш кабель ненадежно прилегает к разъему для зарядки и постоянно выпадает из него, есть несколько способов изменить ситуацию к лучшему.

Вариант 1

Вариант с иглой

Возьмите крепкую, острую и тонкую иглу. Ее кончик надо опустить под "лапку" микроUSB, которая успела за время пользования несколько "просесть". После этого осторожно нажимаем и поднимаем эту самую "лапку". Идентичную процедуру проводим с ее "сестрой". Благодаря таким простым действиям "рожки" зарядки становятся более выпуклыми, возвращаясь на прежнее место.

Вариант 2

Вариант с кусачками

В некоторых случаях игла может не помочь из-за особенностей самого USB. Поэтому придется вооружиться острыми кусачками. Именно ими и следует осторожно зацепить, а затем поднять каждую из "лапок" поочередно.

Вариант 3

Вариант с канцелярским ножом

Для того чтобы достичь лучшего контакта, можно воспользоваться еще одним лайфхаком. Для этого понадобится канцелярский нож. Складываем его и тупым концом осторожно продавливаем штекер посередине. Не переусердствуйте, чтобы не сломать зарядное устройство. По итогу металлическая часть штекера должна стать просто более выгнутой — это поможет лучше закрепиться зарядке в разъеме телефона.

Подчеркнем, что все эти действия очень тонкая работа, ведь современная техника достаточно чувствительна. Главное — не переусердствовать со сгибанием или разгибанием металлических частиц, чтобы не повредить зарядное устройство или сам телефон. Если вы не уверены, что можете это сделать сами, лучше отнести технику в ремонт или приобрести новую зарядку.

Напомним, что на процесс зарядки смартфона также оказывает непосредственное влияние качество используемой вы розетки. "Телеграф" подробно объяснял, чем энергосберегающие розетки лучше обычных.

Также мы рассказывали об особенностях беспроводной зарядки телефона.