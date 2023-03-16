Заряжайте свой телефон только так, если хотите продлить срок его службы: пять важных правил
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Неправильная зарядка может привести к значительному износу аккумулятора
Несмотря на значительные инновации в телефонии, в том числе беспроводную зарядку, аккумулятор является одной из самых уязвимых деталей наших смартфонов. И при неправильной зарядке батарея изнашивается намного быстрее, что негативно сказывается на производительности гаджета. Чтобы не повредить аккумулятор вашего мобильного телефона, вы обязательно должны изменить определенные привычки.
Есть как минимум 5 ошибок, которые сокращают срок службы вашего гаджета, пишет santeplus. Отказавшись от них, вы сможете повысить автономность вашего телефона.
Как правильно заряжать телефон
- Больше не заряжайте свой смартфон до 100%
Эксперты настоятельно рекомендуют поддерживать заряд батареи в диапазоне от 20 до 80%. Эта привычка предотвратит преждевременный износ элементов аккумулятора, тем самым продлив срок его службы.
- Не оставляйте устройство заряжаться на ночь
Следует понимать, что этот цикл перезарядки ускоряет износ элементов аккумулятора и сокращает срок его службы: это повлияет на его производительность, поскольку он будет менее способен сохранять энергию в течение длительного времени.
- Не разговаривайте по телефону и не смотрите сериалы во время зарядки
Это влияет на качество зарядки и создает дополнительную нагрузку на батарею, из-за чего аккумулятор быстрее изнашивается.
- Не допускайте перегрева батареи
Воздействие солнца или контакт с горячими поверхностями могут способствовать перегреву гаджета, что может привести к выходу из строя внутренних его компонентов. Сюда же относятся и определенные игры или приложения.
- Всегда используйте оригинальное зарядное устройство
Важно использовать оригинальное зарядное устройство (или, по крайней мере, вариант, одобренный производителем), чтобы избежать перегрева или преждевременного износа аккумулятора.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что приводит к перегреву мобильного телефона. Есть несколько действенных способов избежать этого.