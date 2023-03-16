Заряжайте свой телефон только так, если хотите продлить срок его службы: пять важных правил

Неправильная зарядка может привести к значительному износу аккумулятора

Несмотря на значительные инновации в телефонии, в том числе беспроводную зарядку, аккумулятор является одной из самых уязвимых деталей наших смартфонов. И при неправильной зарядке батарея изнашивается намного быстрее, что негативно сказывается на производительности гаджета. Чтобы не повредить аккумулятор вашего мобильного телефона, вы обязательно должны изменить определенные привычки.

Есть как минимум 5 ошибок, которые сокращают срок службы вашего гаджета, пишет santeplus. Отказавшись от них, вы сможете повысить автономность вашего телефона.

Как правильно заряжать телефон

Больше не заряжайте свой смартфон до 100%

Эксперты настоятельно рекомендуют поддерживать заряд батареи в диапазоне от 20 до 80%. Эта привычка предотвратит преждевременный износ элементов аккумулятора, тем самым продлив срок его службы.

Не оставляйте устройство заряжаться на ночь

Следует понимать, что этот цикл перезарядки ускоряет износ элементов аккумулятора и сокращает срок его службы: это повлияет на его производительность, поскольку он будет менее способен сохранять энергию в течение длительного времени.

Не разговаривайте по телефону и не смотрите сериалы во время зарядки

Это влияет на качество зарядки и создает дополнительную нагрузку на батарею, из-за чего аккумулятор быстрее изнашивается.

Не допускайте перегрева батареи

Воздействие солнца или контакт с горячими поверхностями могут способствовать перегреву гаджета, что может привести к выходу из строя внутренних его компонентов. Сюда же относятся и определенные игры или приложения.

Всегда используйте оригинальное зарядное устройство

Важно использовать оригинальное зарядное устройство (или, по крайней мере, вариант, одобренный производителем), чтобы избежать перегрева или преждевременного износа аккумулятора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что приводит к перегреву мобильного телефона. Есть несколько действенных способов избежать этого.