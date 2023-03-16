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Заряжайте свой телефон только так, если хотите продлить срок его службы: пять важных правил

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как правильно заряжать телефон - топ-5 правил Новость обновлена 16 марта 2023, 11:40
Как правильно заряжать телефон - топ-5 правил. Фото forumdaily.com

Неправильная зарядка может привести к значительному износу аккумулятора

Несмотря на значительные инновации в телефонии, в том числе беспроводную зарядку, аккумулятор является одной из самых уязвимых деталей наших смартфонов. И при неправильной зарядке батарея изнашивается намного быстрее, что негативно сказывается на производительности гаджета. Чтобы не повредить аккумулятор вашего мобильного телефона, вы обязательно должны изменить определенные привычки.

Есть как минимум 5 ошибок, которые сокращают срок службы вашего гаджета, пишет santeplus. Отказавшись от них, вы сможете повысить автономность вашего телефона.

Как правильно заряжать телефон

  • Больше не заряжайте свой смартфон до 100%

Эксперты настоятельно рекомендуют поддерживать заряд батареи в диапазоне от 20 до 80%. Эта привычка предотвратит преждевременный износ элементов аккумулятора, тем самым продлив срок его службы.

  • Не оставляйте устройство заряжаться на ночь

Следует понимать, что этот цикл перезарядки ускоряет износ элементов аккумулятора и сокращает срок его службы: это повлияет на его производительность, поскольку он будет менее способен сохранять энергию в течение длительного времени.

  • Не разговаривайте по телефону и не смотрите сериалы во время зарядки

Это влияет на качество зарядки и создает дополнительную нагрузку на батарею, из-за чего аккумулятор быстрее изнашивается.

  • Не допускайте перегрева батареи

Воздействие солнца или контакт с горячими поверхностями могут способствовать перегреву гаджета, что может привести к выходу из строя внутренних его компонентов. Сюда же относятся и определенные игры или приложения.

  • Всегда используйте оригинальное зарядное устройство

Важно использовать оригинальное зарядное устройство (или, по крайней мере, вариант, одобренный производителем), чтобы избежать перегрева или преждевременного износа аккумулятора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что приводит к перегреву мобильного телефона. Есть несколько действенных способов избежать этого.

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#Мобильный телефон #Телефон