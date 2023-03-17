Как ускорить работу смартфона на Android: рабочие лайфхаки

Причина "торможения" может быть даже не в "железе"

Нередко любимый гаджет на Android начинает медленно работать, а это изрядно портит нервы. К счастью, можно с легкостью исправить эту ситуацию и тогда ваш смартфон будет работать, как и прежде в усиленном режиме.

Стоит сразу отметить, что проблема с зависанием некоторых программ на операционной системе Android происходит как с бюджетными моделями, так и с дорогими флагманами. Чтобы ускорить работу мобильного телефона, пишет itechua, достаточно ознакомиться со способами, описанными ниже.

Как ускорить работу телефона на Android

Очистите систему с помощью специальных приложений.

Перезагрузите смартфон.

Отключите системные виджеты, живые обои и анимацию — они не только разряжают устройство, но и тормозят его работу.

Очистите системную память, которую занимают кэш-файлы: Настройки/Приложения/Использование памяти/Удалить данные или Удалить кэш.

Удалите приложения, которыми не пользуетесь, или загрузите аналоги, которые занимают меньше памяти.

Обновляйте приложение Android — это исправит все ошибки, тормозящие работу телефона.

Если эти действия не помогают, рекомендуется сбросить телефон до заводских настроек, но знайте, что все на телефоне исчезнет навсегда! Поэтому желательно перед этим сохранить всю важную информацию на другом носителе.

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