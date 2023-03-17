Следует ли выключать телефон, чтобы ускорить зарядку: ответ вас удивит

Современные смартфоны имеют свои особенности по подзарядке аккумулятора.

Без телефона сегодня — как без рук, поэтому эти чудеса техники есть почти у каждого украинца. Для того, чтобы они правильно работали и служили долго, следует помнить несколько основных правил по их зарядке. Интересно, что в этом списке нет требования подключать телефон к сети в выключенном состоянии. Напротив — подобная привычка может только навредить вашей батарее.

Подробнее об этом пишет издание SantePlusmag. Специалисты отмечают, что, несмотря на распространенный миф отключения смартфона, почти ничего не меняет в процессе потребления аккумулятором электроэнергии. Это не уменьшает время зарядки и точно не влияет на улучшение ее качества.

А вот совершенно противоположное может произойти достаточно просто. Считается, что регулярная зарядка телефона выключенным снижает общую производительность гаджета. Если вам так хочется уменьшить нагрузку на телефон во время зарядки, оставьте его включенным, только активизируйте функцию ожидания (режим полета) и оставьте технику в покое.

Если телефон не используется, пока он подключен к сети, он сам оптимизирует нагрузку на батарею. Таким образом, процесс зарядки начнет протекать быстрее. Добавим, что кроме этого существует еще две важные причины, почему не стоит использовать находящийся на зарядке смартфон.

Кстати, очень долгое нахождение телефона в выключенном состоянии также оказывает негативное влияние на его общую функциональность. В частности, уменьшается тактовая частота работы процессора. Как следствие, большинство команд гаджет начинает выполнять медленнее.

Рассказывал "Телеграф" и о том, почему не стоит постоянно включать функцию экономия энергии на телефоне. Если вы действительно хотите подольше остаться с любимой техникой, лучше прислушаться к советам.