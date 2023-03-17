Как сэкономить мобильный трафик: 3 совета, которые реально помогают

Далеко не всегда "юзеры" смартфонов могут подключиться к Wi-Fi

Мобильный интернет — практически что единственная основная альтернатива сети WI-FI, так как не все пользователи в реальном времени могут "юзать" безлимитный интернет.

Когда приходиться использовать мобильную сеть, в этом случае возникают страхи, связанные с расходом денег и трафиком, пишет Ukr.Media. "Телеграф" делится тремя эффективными советами, которые помогут сэкономить интернет на смартфоне и не переплатить за услуги мобильного оператора.

Как сэкономить мобильный трафик

Отказаться от автоматического обновления приложений

Когда требуется обновление приложения, этот процесс начинается автоматически сразу после подключения к сети. Чтобы при этом не использовать мобильный интернет, следует включить официальный магазин приложений, войти в Настройки и в разделе Автообновление приложений выбрать "только через Wi-Fi".

Удалить "прожорливые" приложения

Таким программам нужно запретить выход в интернет (такая функция есть в опциях), но лучше просто удалить их из смартфона или заменить менее расходными приложениями.

Не смотреть видео

В этом случае необходимо отказаться от посещения видеохостингов, когда используется мобильный трафик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет, если вы им не пользуетесь. Специалисты дали свой ответ.