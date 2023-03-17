Укр

Как сэкономить мобильный трафик: 3 совета, которые реально помогают

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Не все могут пользоваться безлимитным интернетом
Не все могут пользоваться безлимитным интернетом. Фото pixabay.com

Далеко не всегда "юзеры" смартфонов могут подключиться к Wi-Fi

Мобильный интернет — практически что единственная основная альтернатива сети WI-FI, так как не все пользователи в реальном времени могут "юзать" безлимитный интернет.

Когда приходиться использовать мобильную сеть, в этом случае возникают страхи, связанные с расходом денег и трафиком, пишет Ukr.Media. "Телеграф" делится тремя эффективными советами, которые помогут сэкономить интернет на смартфоне и не переплатить за услуги мобильного оператора.

Как сэкономить мобильный трафик

  • Отказаться от автоматического обновления приложений

Когда требуется обновление приложения, этот процесс начинается автоматически сразу после подключения к сети. Чтобы при этом не использовать мобильный интернет, следует включить официальный магазин приложений, войти в Настройки и в разделе Автообновление приложений выбрать "только через Wi-Fi".

  • Удалить "прожорливые" приложения

Таким программам нужно запретить выход в интернет (такая функция есть в опциях), но лучше просто удалить их из смартфона или заменить менее расходными приложениями.

  • Не смотреть видео

В этом случае необходимо отказаться от посещения видеохостингов, когда используется мобильный трафик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет, если вы им не пользуетесь. Специалисты дали свой ответ.

Теги:
#Интернет #Мобильный трафик #Трафик #Лайфхак #Мобильный Интернет