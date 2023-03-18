Проблем несколько - решение одно: какой есть способ зарядить несколько устройств от одной розетки

Количество доступных вариантов для зарядки могут достичь десятка и более

Во время блекаутов украинцы столкнулись с тем, что за ограниченное время нужно зарядить много гаджетов. С этим могут помочь мультизарядные кабели.

Эти устройства бывают разных модификаций, но основное — они позволяют заряжать одновременно несколько устройств. Часть кабелей выпускается с разъемами для зарядки USB Type C и Micro USB, однако есть и универсальные модели, в которых пресутсвуют разъемы разных марок, что позволяет одновременно заряжать не только телефон на Android, но и наушники, планшеты и технику производителей с другими операционными системами

Чтобы обеспечить возможность зарядки где угодно, вторая часть провода оканчивается USB штекером и используется как обычная зарядка. Через нее можно подзарядиться в общественных местах, хотя это и может быть сопряжено с риском для некоторых моделей.

Кроме наличия разных наборов разъемов для зарядки мультизарядные кабели отличаются возможностями. Часть из них кроме заряда предоставляет возможность обмена информацией между гаджетами.

Пример портативного мультизарядного кабеля

Чаще всего такие кабели имеют 3-5 вариантов для зарядки, однако созданы и модели для соединения всего, например 14 в 1, позволяющие заряжать почти что угодно. Они не приобрели широкой популярности, а вот карманные модели для нескольких телефонов или устройств достаточно часто приобретают. Их цена может начинаться от нескольких сотен гривен и превышать тысячу.

Стоит помнить — использование "неродного" зарядного устройства может привести к проблемам. Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое использование может повредить батарее.