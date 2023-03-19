Как и когда нельзя выключать ноутбук и ПК: 5 случаев, о которых следует знать

Есть несколько ситуаций, когда нежелательно отключать устройство, чтобы не потерять данные

Сколько лет люди во всем мире пользуются компьютерами, а отключать их правильно так и не научились. Многие даже не задумываются, к примеру, как лучше работать с ноутбуком — от сети или от батареи. Или, как не нужно выключать устройство — через кнопку питания или меню Windows. В этом материале мы отвечаем на этот и другие вопросы, связанные с правильным отключением ноутбука и компьютера (ПК).

Пройдемся по главным ошибкам неопытных пользователей. Ознакомьтесь с ними и больше так не делайте, чтобы не потерять свои данные и не привести технику в непригодность, пишет itechua.

Выключение компьютера из розетки или кнопки

Если, не дожидаясь завершения работы Windows, выключить красную кнопку на сетевом фильтре, можно повредить файлы, открытые, к примеру, в редакторе. Также нельзя выключать ПК или ноутбук удерживанием кнопки питания — для устройств это "мучительно". Как правильно: отключайте с помощью меню Windows в левом углу экрана и кнопки "Завершение работы".

Выключение ПК при копировании файлов

Необходимо дождаться окончания процесса или прервать операцию. В противном случае возможны повреждения файлов.

Выключение компьютера с открытыми приложениями

Перед тем, как вы собираетесь выключать компьютер, лучше закрыть все открытые программы.

Выключение ПК без сохранения данных

Если процесс отключения совпадет с моментом хранения данных, то может произойти повреждение временных файлов, куда отправляет софт для хранения. Лучше сохранить данные принудительно и закрыть приложение перед отключением.

Завершение работы при обновлении

Это может привести к повреждению файлов и некорректной работе операционной системы. Поэтому, если нет видимых процессов обновления софта или системы, можно выключать компьютер.

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