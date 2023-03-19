Включите всего одну функцию на телефоне, и она поможет сэкономить заряд батареи

Хранить заряд батареи в последнее время очень важно — из-за проблем со светом, которые постоянно возникают в отдельных регионах страны

Современные смартфоны известны не только своей функциональностью, но и любовью к быстрой разрядке аккумулятора. Это и не удивительно, учитывая время, которое мы им пользуемся на день. Следование простым, но важным правилам зарядки, а также некоторые другие уловки помогут вам сэкономить общее количество заряда. К последним относится и включение темной темы в настройках экрана.

Подробнее о влиянии этой функции на батарею рассказывает Santeplusmag. Следует отметить, что экономия потребления энергии при включении темной темы будет зависеть от типа вашего телефона. Если у него жидкокристаллический дисплей (ЖК), это вряд ли удастся. А вот смартфонам с экраном технологии OLED (органический светоизлучающий диод) подобная функция действительно пригодится.

Почему это влияет?

Суть очень проста – OLED-экраны излучают свет для каждого пикселя отдельно. Это означает, что пиксели черного цвета почти не потребляют энергию батареи. К тому же, подобный дисплей, в отличие от ЖК-варианта, не использует дополнительной подсветки. Это тоже экономит количество заряда.

К сожалению, сильно сэкономить батарею вам не удастся, особенно если телефон заряжен меньше, чем наполовину. В таком случае при включении темной темы вы сможете сократить разрядку телефона на 3-9 процентов. Если же аккумулятор имеет все 100%, то изменение цветовой гаммы экрана может помочь продлить пользование телефоном до 45%.

Как активировать темный режим на смартфоне для увеличения времени работы от аккумулятора?

Темная тема на телефоне

Темный режим на iPhone:

Выберите "Настройки", затем выберите "Дисплей" и "Яркость".

Нажмите "Темный", чтобы включить темный режим на мобильном телефоне.

Темный режим на устройствах Android:

Выберите "Настройки" и "Экран" (или "Дисплей").

Выберите опцию "Темная тема", коснувшись ее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие приложения являются настоящими потребителями батареи телефона. Если их отключить или ограничить, то можно сэкономить определенный процент заряда.

Кроме этого мы объясняли, почему телефон может начать заряжаться медленнее.