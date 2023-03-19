Аккумулятор телефона быстро выходит из строя из-за этих распространенных привычек: от них нужно избавляться немедленно

Ошибки, которых следует избегать любой ценой

Большинство пользователей считают, что зарядка телефона — тривиальное и безобидное действие, заключающееся в простом подключении зарядного устройства к сети. Однако это совсем не так. Если постоянно заряжать гаджет неправильно, он будет работать хуже, медленнее и быстро разряжаться.

Если вы не позаботитесь о своем телефоне должным образом, у вас часто будет заканчиваться энергия в самый неподходящий момент, и вы будете вынуждены сменить свой гаджет раньше времени, пишет santeplus. Вот привычки, которые нужно изменить прямо сейчас:

Какие распространенные ошибки быстро разряжают аккумулятор

Больше не заряжайте свой смартфон до 100%

Не рекомендуется всегда заряжать аккумулятор до 100% емкости. В идеале вы должны держать диапазон от 20 до 80%, не больше и не меньше. Если вы часто превышаете 80%, батарея со временем будет разряжаться.

Не используете оригинальное зарядное устройство

Это одна из вредных привычек, которая может оказаться фатальной для современных аккумуляторов. Вы не сразу это почувствуете, но со временем заметите постепенный сбой. Важно всегда использовать зарядное устройство, поставляемое с мобильным телефоном. Это способ гарантировать, что срок службы батареи соответствует стандартам производителя.

Заряжаете гаджет в защитном чехле

Для простоты и практичности мы обычно заряжаем смартфон в защитном чехле. Но специалисты рекомендуют снимать его при зарядке, чтобы прежде всего избежать ненужного перегрева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что приводит к перегреву мобильного телефона. Есть несколько действенных способов избежать этого.