Заряжать мобильный телефон всю ночь запрещено: правда это или миф

Многие опасаются оставлять смартфон в сети, пока спят, однако их переживания оказались беспочвенны

При зарядке мобильного телефона многие из нас допускают ошибки. Некоторые уверены, что не стоит заряжать смартфон ночью, мол, устройство перегреется или того хуже – взорвется. Однако эта информация оказалась мифом.

Правда ли, что зарядка телефона всю ночь убивает аккумулятор? На самом деле нет, говорится в материале ресурса Makeuseof.

По словам экспертов, опасность "ночной зарядки" — это еще один миф, который когда-то был правдой, но с улучшением аккумуляторов и технологий заряжания теперь является полностью ложным. Старые аккумуляторы не были достаточно умны, чтобы понимать, когда они полностью заряжены, и их постоянная перезарядка со временем сокращала срок службы аккумулятора.

Сегодняшние зарядные механизмы умнее. Как только ваш телефон полностью зарядится, он перестанет потреблять электричество. Исходя из этой информации, вполне допустимо заряжать смартфон во время сна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что поможет сэкономить заряд батареи на смартфоне. Пользователям нужно обратить внимание всего лишь на одну популярную функцию – и отключить ее.