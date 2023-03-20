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Развенчан популярный миф о батарее телефона: какие две функции на самом деле не разряжают гаджет

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Некоторые функции на заряд смартфона влияют минимально
Некоторые функции на заряд смартфона влияют минимально. Фото Freepik

Bluetooth и Wi-Fi Direct – популярные функции, которых зря называют "убийцами" аккумулятора телефона

Мобильный телефон разряжается по разным причинам, но вокруг этой темы витает много мифов. Один из касается популярных функций для передачи данных — Bluetooth и Wi-Fi Direct.

Мнение о том, что такие Bluetooth и Wi-Fi Direct якобы убивает вашу батарею, является ошибочным. Об этом говорится в материале ресурса Makeuseof.

Так, Bluetooth и Wi-Fi Direct позволяют быстро передавать огромные файлы или другие данные с устройства на устройство. Можно спорить, что из них лучше, правда в том, что обе функции довольно полезны и удивительно похожи. Но разряжают ли они аккумулятор телефона? Нет.

Новые поколения Bluetooth и Wi-Fi Direct практически не потребляют энергии, когда они не используются. Как только вы включите другое устройство и начнете передавать файлы, именно тогда они начнут разряжать аккумулятор. До тех пор их включение не приведет к заметному разряду батареи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, следует ли выключать мобильный телефон при зарядке. Считается, что этот маневр способен ускорить процесс пополнения заряда.

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#Смартфон #Телефон #Батарея