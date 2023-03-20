Три ошибки в зарядке телефона, которые люди делают каждый день

Изменив свои привычки, можно продлить срок службы батареи телефона

Во время пользования смартфонами с ними могут возникнуть разные проблемы. Некоторые из них могут быть вызваны неправильной эксплуатацией гаджетов.

Tech News.am называет три распространенные ошибки, которые люди допускают при зарядке смартфона. Их могут повторять каждый день, но они негативно сказываются на состоянии батареи.

Слишком сильная разрядка ниже 5%

Если каждый день высаживать батарею телефона ниже 5-10%, то это увеличивает износ аккумулятора. Оптимальным уровнем, при котором стоит начать зарядку является 15-20%.

Заряжать телефон в чехле

Такая зарядка может привести к поломке разъема или перегреву аккумулятора. Чехол рекомендуют снимать.

Заряжать каждый день быстрой зарядкой

Несмотря на удобство, важно не использовать зарядное устройство мощностью 40 Вт каждый день. При такой зарядке аккумулятор сильно перегревается. Также нужно обратить внимание на производителя зарядного устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть и другие привычки, которые вредят батарее. Среди них зарядка аккумулятора до 100%, а также использование зарядного устройства сомнительного происхождения.