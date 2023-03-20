Как усилить сигнал Wi-Fi за 10 секунд: всего одно действие

На ухудшение интернет-соединения влияет и неправильное размещение роутера в доме

Всех раздражает медленная загрузка интернет-соединения, особенно когда в это время работаешь или учишься. Чтобы улучшить качество сигнала Wi-Fi, многие перезагружают роутер. Но правильно ли вы это делаете? Мало кто знает, как нужно обращаться со своим роутером.

Действительно, в большинстве случаев, пользователи отключают устройство и сразу включают обратно. Тем не менее нужно знать, что при отключении роутера важно выдержать определенный период времени, чтобы перезапуск мог произойти правильно. Об этом пишет itechua.

Как усилить сигнал Wi-Fi

Используем "правило 10 секунд". Специалисты рекомендуют подождать 10 секунд, прежде чем снова включить роутер. Такая перезагрузка позволит устранить временные ошибки и улучшить производительность сети.

Кроме того, на плохое соединение влияет и неправильное размещение роутера в доме. Во-первых, устройство должно находится на достаточном расстоянии от других электронных устройств, чтобы не было электромагнитных помех. Во вторых, роутер должен быть в центральной части дома. Тогда сигнал будет распределяться равномерно по всему помещению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли отключать на телефоне Wi-Fi, когда вы не подключены к домашней сети. Стоит знать, что так вы рискуете потерять личную информацию со своего смартфона.