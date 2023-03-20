Что будет с телефоном, если заряжать его несколько раз в день: неочевидная польза

Не стоит бояться ставить телефон на зарядку несколько раз в день

Все ожидают от своего смартфона одного и того же: чтобы он работал как можно дольше, потому что никому не нужен телефон, который очень быстро разряжается. Однако чаще всего, именно из-за того, что пользователь не знает, как правильно заряжать телефон, со временем производительность гаджета и снижается.

И одним из самых популярных вопросов среди пользователей является — можно ли заряжать свой телефон несколько раз в день, пишет santeplus. Давайте разбираться — плохо это или хорошо.

Можно ли заряжать смартфон несколько раз в день

Ссылаясь на исследование, проведенное Battery University на предмет жизненного цикла аккумуляторов, было показано, что заряды, а также частичные разряды снижают нагрузку на аккумулятор и позволяют продлить срок его службы.

Таким образом, чтобы избежать такой нагрузки на аккумулятор, лучше заряжать телефон короткими промежутками несколько раз в день. Более того, подключайте гаджет к сети, когда уровень батареи достигнет 20-30%, и отключайте, когда он будет 80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, следует ли выключать мобильный телефон при зарядке. Считается, что этот маневр способен ускорить процесс пополнения заряда.