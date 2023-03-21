Десять правил для длительного использования телефона: как не убить батарею

Простые способы увеличить срок службы батареи

Способов продлить жизнь телефона очень много, и продолжительность его использования напрямую зависит от выносливости батареи. Существуют разные способы, чтобы она работала дольше, но следует выделить основные советы.

Сайт Wikihow собрал десять основных советов для пользователей смартфонов. Изменив свои ежедневные привычки, можно увеличить срок работы батареи.

10 правил правильной зарядки:

Не ждите, пока аккумулятор разрядится, чтобы зарядить его.

Избегайте экстремальных температур.

Не всегда заряжайте аккумулятор до 100%.

Используйте сверхбыструю зарядку только при необходимости.

Используйте телефон экономно, пока он заряжается.

Чтобы увеличить время зарядки, используйте режимы энергосбережения.

Используйте адаптер питания, поставляемый вместе с телефоном.

Перед продолжительным хранением частично зарядите аккумулятор.

Следите за состоянием аккумулятора телефона и его производительностью.

Устанавливайте обновления Android и iOS – это может помочь решить проблемы с разрядкой аккумулятора.

Ранее Телеграф рассказывал, что старый смартфон, даже если у него есть проблемы с зарядкой, можно с пользой использовать в быту. Он может выполнить функцию домашнего телефона, навигатора или пульта.