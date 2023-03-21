Делайте это раз в неделю — и телефон будет работать еще быстрее

Важно одно еженедельное действие

Вы нередко замечали, что ваш любимый мобильный телефон начинает все чаще замедлять свою работу, подвисать и даже глючить. Зачастую подобные проблемы связаны с мелкими неполадками и забиванием памяти телефона, но еще это может означать, что устройство просто "устало". Есть один простой способ исправить это.

Проблема заключается в том, что смартфон работает непрерывно, и если вообще не выключать мобильный гаджет, то тогда он начинает медленно функционировать, пишет itechua. Ему нужно дать "отдохнуть". Как это сделать, читайте ниже.

Как ускорить работу смартфона

Многие пользователи делают ошибку, когда редко перезагружают или вообще не выключают телефон. Однако делать это необходимо хотя бы раз в неделю, потому что длительная работа повышает нагрузку на устройство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить работу смартфона с Android. Проблема с зависанием происходит как с бюджетными моделями, так и с дорогими флагманами.

Также мы писали, почему смартфон стал медленно заряжаться. Ускорить зарядку телефона можно, зная главную причину проблемы. Всего их четыре.