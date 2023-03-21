Развенчан популярный миф об экономии батареи телефона: какая функция не несет пользы

Автояркость экрана – важная настройка, но вряд ли она сохранит батарею вашего гаджета полной

Мобильный телефон разряжается по разным причинам, поэтому многие из нас пытаются как можно дольше сохранить заряд батареи полным. Существует мнение, что автоматическая настройка яркости экрана может сэкономить энергию аккумулятора. Так ли это?

Информация о том, что автоматические настройки яркости экономят заряд батареи смартфона, скорее миф. Об этом пишет ресурс Makeuseof.

По словам экспертов, включение автопереключателя яркости дисплея совершенно не сэкономит заряд аккумулятора. Идея подобной функции состоит в том, что с помощью встроенного датчика освещенности смартфона можно автоматически откалибровать идеальную настройку яркости для экономии энергии.

Реальность такова, что настройка может сэкономить вам немного заряда батареи за счет затемнения экрана, когда это необходимо. Тем не менее, этот надоедливый датчик освещенности потребляет больше энергии в течение дня. Процессор постоянно задействован для обработки данных, которые он собирает, и решает, подходит ли более низкая (или более высокая) настройка яркости.

Так что включать настройку автоматической яркости экрана, если нужно продлить время работы телефона, не спешите. Есть более удачные способы сэкономить заряд смартфона, о которых ранее подробно рассказывал "Телеграф".