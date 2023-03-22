Большинство людей повреждают свой телефон, совершая эти ошибки во время зарядки: никогда так не делайте

С этими советами, вы сохраните жизнь своего телефона на дольше

Ваш телефон не заряжается так быстро, как раньше? Скорее всего, вы совершаете распространенные ошибки при его зарядке. Да, даже такое с первого взгляда банальное действие, можно делать неправильно. А неправильная зарядка является причиной преждевременного износа батареи или проблем с его автономностью. Что же делать?

Поддержание батареи вашего смартфона на плаву является ключом к получению максимальной отдачи от него. Забыв об этих нескольких ошибках при его зарядке, вы сумеете сохранить свой гаджет на дольше, пишет santeplus.

Как правильно зарядить телефон: ошибки, которых следует избегать

Используете телефон во время зарядки

Одна из распространенных ошибок, которую вы совершаете, — использование устройства во время зарядки. Это не только потребляет энергию, но и приводит к перегреву аккумулятора и повреждению его компонентов.

Заряжаете аккумулятор телефона, когда слишком жарко или слишком холодно.

Ваш телефон слишком долго находился на солнце или на улице при очень низкой температуре? Не ставьте его на зарядку быстро. Экстремальные температуры разрушают оборудование и аккумуляторные элементы.

Ждете пока телефон достигнет 1% или 100%

Еще одна распространенная ошибка пользователей смартфонов: полностью разрядить телефон до достижения 1% или полностью зарядить до знаменитых 100%. Это резко сокращает срок службы батареи и приводит к проблемам с перегревом, которые повреждают элементы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что старый смартфон, даже если у него есть проблемы с зарядкой, можно с пользой использовать в быту. Он может выполнить функцию домашнего телефона, навигатора или пульта бытовой техники.