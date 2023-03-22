Выключите всего три функции, и телефон начнет разряжаться медленнее

Для отключения некоторых приложений придется покопаться в настройках телефона

Большинство людей уже привыкли, что современные телефоны весьма капризны и нуждаются в частой зарядке. Однако не всегда есть возможность подключить гаджет к электросети, поэтому необходимо экономить батарею всеми доступными способами. Среди них — и отключение нескольких популярных функций, обычно не нужных нам на регулярной основе.

О том, на что именно следует обратить внимание, пишет Santeplusmag. Функции, не используемые нами постоянно, могут все равно потреблять слишком много энергии, поэтому их отключение поможет сохранить несколько процентов заряда батареи.

GPS-данные

Нынешние телефоны помогают во многом – в частности в ориентировании на местности. Особенно, если вы впервые находитесь в незнакомом месте и решили помочь себе благодаря Google-картам. Однако включение GPS достаточно сильно разряжает батарею вашего смартфона. Следует проверить, не оставляете ли вы эту функцию активной практически всегда. Если да – смело выключайте, и это поможет телефону дольше оставаться в рабочем состоянии.

Bluetooth

Это раньше с помощью блютуза мы обменивались видео или музыкой, хвастаясь первыми мобилками. Теперь же для подобных случаев существуют различные мессенджеры. Bluetooth потерял свое предыдущее основное предназначение, и теперь служит в основном только "связным" для телефона и других гаджетов — часов, беспроводных наушников и т.д. Однако и их мы используем не постоянно, так что эту функцию можно деактивировать на время, когда она фактически не нужна.

Обновление программ в фоновом режиме

Чтобы отключить этот параметр, придется покопаться в настройках. Однако поверьте, если отключить это удастся, вы серьезно сэкономите батарею. Также облегчит жизнь аккумулятора отключение функции автоматического обновления приложений в Google Play или AppStore. С точки зрения пользователя такая функция очень удобна. А вот зарядке самого телефона – вряд ли нравится.

При этом существует одна простая функция, которую можно наоборот включить, чтобы продлить процесс "жизни" батареи. Однако это касается далеко не всех телефонов – у них должен быть определенный вид экрана, чтобы сработал лайфхак.

"Телеграф" также перечислял наиболее популярные ошибки, которые мы допускаем во время зарядки смартфона.