Простая привычка продлит жизнь телефона: все пользователи забывают это делать

Если ваш смартфон сутками не выключается, то не удивляйтесь потом сбоям

Пользователи мобильных телефонов часто делают ошибки, которые чреваты неисправностью и наносят вред аккумулятору устройства. Батарея смартфона не скажет спасибо и за то, что круглосуточно остается в работе.

Многие из нас забывают, но мобильный телефон нужно иногда выключать. Это важное правило продлит жизнь вашему гаджету, пишет Makeuseof.

Утверждение о том, что нет никакой необходимости выключать мобильное устройство, ложное. А мнение, чтобы якобы отключение устройства может привести к повреждению аккумулятора, всего лишь миф.

Вы можете выключить свое устройство в любое время, когда вы не загружаете или не устанавливаете системные обновления. На самом деле, вам следует время от времени давать смартфону передышку, отключив его.

Показательным в этом вопросе служит одно понятное сравнение гаджета с авто. Так, iPhone, к примеру, все равно что автомобиль, который никогда не выключается и все время стоит на холостом ходу. И хотя машина не движется, она все еще продолжает работать.

Нет каких-либо жестких рекомендаций касательно того, надо или нет выключать телефон. Но большинство эксперт склоняются к тому, что вы должны отключать смартфон хотя бы изредка, потому что внутренние компоненты имеют ограниченный срок службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать во время зарядки мобильного телефона. Некоторые ошибки могут повредить устройство.