Почему нельзя пользоваться телефоном с разбитым экраном: ошибки, которые делают все

В таком случае, нужно как можно быстрее починить свой гаджет

Многие продолжают пользоваться телефоном, даже когда разбит экран. Однако это ошибка, которая может привести к ужасным последствиям. Поэтому не стоит экономить на ремонте, ведь эта привычка может привести к множеству повреждений вашего устройства.

Часто мы склонны думать, что разбитый экран вряд ли нанесет долговременный ущерб, однако это совсем не так, пишет santeplus. Почему же так важно починить разбитый экран телефона:

Почему нельзя пользоваться телефоном с разбитым экраном

Вы рискуете порезаться разбитым экраном телефона

Не стоит затягивать с ремонтом телефона с разбитым экраном, хотя бы потому, что существует риск пораниться осколками стекла.

Трещина на телефоне может стать еще больше

Хотя трещина в углу экрана может показаться безобидной, оставление телефона в таком состоянии может усугубить проблему. Некоторые модели телефонов могут треснуть сильнее.

Разбитый экран телефона утомляет глаза и усложняет навигацию

Трещины на экране могут вызывать напряжение глаз, особенно при следовании по маршруту GPS или при чтении сообщений.

Ваш телефон становится более уязвимым

Экран телефона предназначен для защиты внутренней части телефона от пыли, грязи и других инородных тел, которые могут попасть в ваше устройство. Влажность воздуха, при наличии разбитого экрана, может безвозвратно повредить ваш телефон.

При этом существует одна простая функция, которую можно наоборот включить, чтобы продлить процесс "жизни" батареи. Однако это касается далеко не всех телефонов – у них должен быть определенный вид экрана, чтобы сработал лайфхак.

"Телеграф" также перечислял наиболее популярные ошибки, которые мы допускаем во время зарядки смартфона.