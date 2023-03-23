Телефон разряжается слишком быстро? Ограничьте всего одну функцию

Улучшение некоторых настроек помогут вашему телефону продлить время без подключения к сети

Мобильные телефоны настолько вошли в нашу жизнь, что мы не представляем себе дня, проведённого без любимого гаджета. Это приводит к весьма регулярному разряду техники, на что обычно влияет ряд причин и запущенных приложений. При этом существует еще одна функция, ограничив которую вы можете сэкономить заряд батареи телефона. И речь о неочевидном — количестве уведомлений на вашем смартфоне.

На подобный нюанс пользования гаджетом обратило внимание издание NV. Это одна из тех функций телефона, которую можно настроить не только отдельно для каждой программы, но и в общем — если порыться в общих настройках.

Дело в том, что большинство нынешних приложений настроены так, чтобы как можно чаще напоминать о себе пользователю. Нередко о подобном разрешении просят еще и всевозможные сайты, которые вы открываете в браузере. Это приводит к тому, что смартфон начинает почти бесконечно извещать вас обо всех новых и новых сообщениях, которые вам посылают программы — без чего вполне можно обойтись.

Иногда извещений становится многовато

Однако не только на всеобщее раздражение из-за постоянно срабатывающего звука сообщения следует отреагировать в такой ситуации. Большое количество уведомлений прямо влияет на батарею – большинство из "приветствий" от приложений заставляет экран телефона постоянно включаться. Это использует дополнительный процент заряда батареи и, очевидно, быстрее разряжает телефон.

Как сохранить заряд батареи в этом случае?

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не поленитесь выключить лишние уведомления, чтобы уберечь телефон от частой разрядки. Для этого в настройках телефона стоит выбрать раздел – да-да, внезапно! — "Уведомления" и выбрать, какие приложения могут вам "писать".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще три функции можно отключить, чтобы телефон медленнее терял заряд аккумулятора.

И не забудьте проверить список самых популярных ошибок во время зарядки смартфона — возможно, вы до сих пор делаете что-то из этого списка.