Распространенные ошибки, которые быстро разряжают аккумулятор: их совершает каждый

Некоторые производители рекомендуют заряжать смартфоны, когда осталось 30% заряда батареи.

Срок службы батареи зависит от качества зарядки своего телефона. Однако большую часть времени почти все мы совершаем одни и те же повторяющиеся ошибки. И после этого ваш мобильный телефон замедляется и разряжается слишком быстро. Что же нельзя делать при зарядке своего телефона.

Если вы не позаботитесь о нем должным образом, у вас часто будет заканчиваться энергия в самый неподходящий момент, пишет santeplus. Вот привычки, которые нужно изменить прямо сейчас.

Какие распространенные ошибки быстро разряжают аккумулятор

Не заряжайте мобильный на ночь

Большинство людей привыкли оставлять смартфон на ночь подключенным к кабелю, но это распространенная ошибка. Таким образом вы заметно сокращаете срок службы батареи. Многократная полная зарядка в течение нескольких часов может нанести вред аккумулятору, особенно в долгосрочной перспективе.

Игнорируете температуру

Аккумуляторы очень чувствительны к резким изменениям условий окружающей среды. Поэтому никогда не подвергайте свой мобильный телефон воздействию очень холодных или очень горячих сред. В противном случае это приведет к скрытой деградации аккумулятора.

Не используете оригинальное зарядное устройство

Это одна из вредных привычек, которая может оказаться фатальной для современных аккумуляторов. Важно всегда использовать качественное зарядное устройство, ведь это способ гарантировать, что срок службы батареи будет большим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще три функции можно отключить, чтобы телефон медленнее терял заряд аккумулятора. И не забудьте проверить список самых популярных ошибок во время зарядки смартфона — возможно, вы до сих пор делаете что-то из этого списка.