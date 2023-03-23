Заряда хватит дольше: какую функцию на телефону нужно отключить

Не все в курсе, что постоянно пользуются этой функцией, пока та пожирает энергию

Мобильный телефон разряжается по разным причинам. Если вам все время не хватает заряда аккумулятора, то возможно энергию поглощает одна популярная функция, которая едва ли не круглосуточно остается в работе.

Чтобы сэкономить заряд батареи смартфона, проверните простой лайфхак. Его суть в том, чтобы отключить сканирование ближайших устройств, говорится в материале Makeuseof.

Есть множество вещей, которые вы можете сделать, чтобы сэкономить заряд батареи на вашем телефоне, в частности речь идет о платформе Android. В фоновом режиме все время работает множество приложений и служб, которые вам могут даже не понадобиться, поэтому лучше отключить их навсегда. Одна из таких функций – сканирование ближайших устройств.

Смартфоны (в частности популярной марки Samsung) постоянно сканируют ближайшие устройства, чтобы вы могли легко обнаружить наушники, смарт-часы, динамики Bluetooth и многое другое и подключиться к ним. Это хорошо для удобства, но не для вашей батареи.

Итак, после того, как вы соединили свои аксессуары, вы должны отключить эту функцию. Для этого перейдите в "Настройки" > "Подключения" > "Дополнительные параметры подключения" и отключите функцию "Сканирование устройств поблизости".

Ранее "Телеграф" сообщал, что запрещено делать во время зарядки мобильного телефона. Некоторые ошибки могут повредить устройство, поэтому любому пользователю важно ознакомиться с ними.