Телефон разряжается в 3 раза быстрее из-за этой функции: без нее можно спокойно обойтись

Эта функция очень энергоемкая и быстро разряжает аккумулятор смартфона

Наши мобильные телефоны являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако некоторые функции, которые мы используем каждый день, оказывают особое влияние на время автономной работы наших гаджетов. Поэтому, чтобы предотвратить его истощение, рекомендуется оптимизировать потребление энергии.

Сначала необходимо определить наиболее энергоемкие функции, чтобы знать, как лучше ими управлять, пишет santeplus. И о самом главном "пожирателе" энергии мы и хотим рассказать далее.

Как сохранить заряд телефона на дольше

Итого, самым большим потребителем энергии телефона является ваш экран. Яркость составляет значительную часть вашего энергопотребления, а учитывая технологические достижения, современные экраны оснащены гораздо более высокими разрешениями и высокой частотой обновления. Поэтому неудивительно, что экран смартфона потребляет больше энергии, чем любой другой компонент.

Самый простой способ борьбы с этим — уменьшить яркость экрана. Однако иногда бывает сложно использовать темный экран в условиях яркого освещения. Но не просто ведь так в современных смартфонах есть функция автоматического режима яркости, которая сама регулирует яркость экрана в зависимости от окружающего освещения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще три функции можно отключить, чтобы телефон медленнее терял заряд аккумулятора. И не забудьте проверить список самых популярных ошибок во время зарядки смартфона — возможно, вы до сих пор делаете что-то из этого списка.