Быстрая разрядка батареи и не только: топ признаков, свидетельствующих о приближении поломки телефона

Современная техника достаточно чувствительна, поэтому стоит обращать внимание на первые "колокольчики", чтобы внезапно не остаться без связи

Существует много ошибок, из-за которых наши смартфоны очень быстро теряют заряд. Это может повлиять на нашу дальнейшую производительность, особенно если гаджет тесно связан с работой или обучением. Однако мало кто знает, что быстрое разряжение батареи может быть одним из признаков приближения поломки техники.

Как сообщает TodayUA, всего существует четыре самых распространенных сигнала, которыми телефон может намекать на необходимость ремонта или приближения собственной "смерти". Следует внимательно проверить собственный гаджет по поводу их наличия, чтобы не остаться без связи и интернета в самый неподходящий момент.

Быстрая разрядка аккумулятора

Обычно это характерно для телефонов, находящихся в использовании далеко не первый год. Если батарея съемная, ее можно легко заменить аналогом. Однако если даже после этого смартфон продолжает быстро терять заряд даже при минимуме нагрузки, это яркий признак того, что следует обратиться к технике.

Проблемная зарядка

Современные смартфоны почти всегда оснащены функцией быстрой зарядки. Это позволяет максимально снизить время, за которое батарея получает необходимое количество энергии. Если же вы замечаете, что процесс протекает довольно медленно и имеет отдельные задержки, которые вы не можете самостоятельно объяснить, — вероятно, телефон следует заменить.

Снижение скорости работы

Ваш телефон начал "подтормаживать" и медленнее открывает отдельные команды? Или, возможно, он зависает или даже перезагружается самостоятельно? Здесь однозначно следует идти в сервис или за новым гаджетом.

Ошибки программного обеспечения

Если некоторые приложения постоянно "вылетают", а телефон из-за этого приходится перезагружать, такая ситуация действительно сигнализирует о возможной поломке техники. В случае, если проблема действительно кроется в программном обеспечении, готовьтесь к тому, что старый телефон, по всей вероятности, полностью "реанимировать не удастся". В большинстве случаев мастера рекомендуют купить новый смартфон.

Важно! Если вы решили все же обновить гаджет, обращайте внимание на некоторые очень важные характеристики. Прежде всего это мощный процессор, большой объем оперативной памяти, хорошая емкость батареи и качество камеры. Размер экрана обычно влияет на качество изображения – чем он больше, тем лучше пиксели отображаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая функция может "помогать" батарее телефона разряжаться втрое быстрее. Настройте ее правильно, и гаджет не будет больше терять энергию зря.

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