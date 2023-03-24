Топ-5 советов, как продлить срок службы батареи мобильного телефона: эффективные решения
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Не совершайте эти ошибки, если хотите, чтобы ваш телефон "прожил" как можно дольше
Как вы могли заметить, через год-два использования батарея вашего мобильного телефона уже не имеет такой автономности, как раньше. А все это из-за того, что вы неправильно заряжаете свой гаджет.
Однако, изменив некоторые свои привычки, можно значительно продлить жизнь своему мобильному телефону, пишет santeplus. О некоторых эффективных решениях — читайте далее.
Как правильно заряжать телефон
- Перестаньте заряжать свой мобильный телефон до 100%
Литий-ионные аккумуляторы не нуждаются в полной зарядке. Тем более, что эта привычка оказывает дополнительную нагрузку на батарею. Рекомендуется частично разряжать и заряжать в течение дня по мере необходимости.
- Используйте стандартную зарядку вместо быстрой зарядки
Быстрая зарядка также повышает температуру, вызывая избыточное тепло и перегрев, что вредно для аккумулятора. Поэтому желательно придерживаться стандартной зарядки.
- Отключите мобильный телефон, когда зарядка завершена
Когда он достигает 100%, он автоматически выключается. Однако, когда уровень заряда батареи составляет 99 % или более, тогда происходит "непрерывная зарядка", чтобы восстановить сотовый телефон до 100 %. Эта непрерывная перезарядка нагружает аккумулятор, что приводит к увеличению тепла, которое, как мы уже видели, изнашивает аккумулятор.
- Не позволяйте аккумулятору полностью разряжаться
Это резко сокращает срок службы батареи и приводит к проблемам с перегревом, которые повреждают элементы.
- Держите гаджет подальше от экстремальных температур
В то время как смартфон может выдержать ряд экстремальных температур, аккумулятор страдает больше, чем вы думаете. Экстремальный холод временно сокращает срок ее службы, и в то же время температура выше 35°C может иметь необратимые последствия, которые преждевременно старят батарею.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще три функции можно отключить, чтобы телефон медленнее терял заряд аккумулятора. И не забудьте проверить список самых популярных ошибок во время зарядки смартфона — возможно, вы до сих пор делаете что-то из этого списка.