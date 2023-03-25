Отключите эту функцию и телефон будет "жить" дольше: она разряжает батарею без вашего ведома
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Хитрость, позволяющая значительно экономить заряд смартфона
Ежедневное использование смартфона в любое время суток стало настоящей необходимостью, поскольку он позволяет нам общаться со всеми людьми вокруг нас. И все это благодаря множеству функций и приложений, которые можно установить на телефон. Однако из-за их накопления они могут замедлить работу вашего гаджета, а также ускорить его разрядку.
Есть как минимум одна функция, на которую необходимо обратить внимание, ведь она может негативно сказаться на производительности и времени автономной работы устройства, пишет santeplus. И эта функция — это автоматическое обновление приложений на вашем смартфоне.
Как сохранить заряд аккумулятора на телефоне
Различные функции и приложения на нашем телефоне призваны нас развлекать и помогать, когда нужно. Но не стоит забывать, что все они регулярно обновляются, и чаще всего это делается автоматически. Однако в долгосрочной перспективе это может повлиять на срок службы батареи вашего смартфона.
Для сохранения "жизни" вашей батареи желательно деактивировать автоматическое обновление приложений. Для этого выполните следующие действия:
- Откройте приложение Google Play Store, затем нажмите на значок своего профиля, расположенный в самом верхнем правом углу;
- Откроется окно, затем выберите "Настройки";
- Затем нажмите "Настройки сети", затем "Автоматически обновлять приложения" и выберите "Не обновлять приложения автоматически", затем нажмите "ОК".
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще три функции можно отключить, чтобы телефон медленнее терял заряд аккумулятора. И не забудьте проверить список самых популярных ошибок во время зарядки смартфона — возможно, вы до сих пор делаете что-то из этого списка.