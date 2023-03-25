Беспроводная зарядка: чем она интересна и как может навредить смартфону и человеку
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Есть разные типы беспроводной зарядки
Технологию беспроводной зарядки придумали давно — в конце 19 века, но только в начале 21 она начала переживать при использовании. В настоящее время существует несколько технологий такой зарядки и множество вариантов устройств.
Ugreen отмечает, что есть три основных типа беспроводной зарядки. Радиозарядка чаще используется для питания устройств с малыми батареями и низким энергопотреблением – смартфоны, беспроводные мыши, клавиатуры, медицинские устройства, умные часы, музыкальные плееры и многие другие. Приемник устройства настроен на ту же частоту, что и передатчик, что позволяет ему заряжаться с помощью радиоволн.
Для более мощных устройств используется индуктивная зарядка – устройство нужно разместить на беспроводной или электропроводящей зарядной панели перед подключением к электрической розетке (так можно заряжать сразу несколько гаджетов). Третий тип – резонансная зарядка, ее используют для компьютеров, электромобилей, пылесосов и роботов.
Риски беспроводной зарядки
Обычно она не создает риска для устройства и стоит помнить о нескольких нюансах. Дополнительное тепло, производимое беспроводной зарядкой, снижает срок службы батареи. Решить эту проблему могут беспроводные зарядные устройства с вентилятором.
Беспроводная зарядка создает магнитное поле, которое может нарушить работу других устройств, таких как мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты. Нужно держать другие устройства подальше во время зарядки.
Беспроводная зарядка потенциально может повлиять на работу кардиостимуляторов и других типов имплантированных медицинских устройств. Следует расположить их не менее чем в 15 см от зарядки.
Как правильно использовать беспроводную зарядку
- Использовать только сертифицированные продукты
- Беспроводную зарядку следует размещать на ровной поверхности подальше от металлических предметов или магнитов.
- Металлические украшения с телефона нужно снять перед зарядкой
- Отключайте зарядную панель, когда она не используется.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые устройства, поддерживающие функцию беспроводной зарядки, сами могут заряжать другие телефоны. Эта функция включается в настройках и хотя не даст полный заряд, может поддержать при необходимости.