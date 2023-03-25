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Беспроводная зарядка: чем она интересна и как может навредить смартфону и человеку

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Беспроводная панель позволяет зарядить одновременно несколько устройств
Беспроводная панель позволяет зарядить одновременно несколько устройств. Фото makezens.com

Есть разные типы беспроводной зарядки

Технологию беспроводной зарядки придумали давно — в конце 19 века, но только в начале 21 она начала переживать при использовании. В настоящее время существует несколько технологий такой зарядки и множество вариантов устройств.

Ugreen отмечает, что есть три основных типа беспроводной зарядки. Радиозарядка чаще используется для питания устройств с малыми батареями и низким энергопотреблением – смартфоны, беспроводные мыши, клавиатуры, медицинские устройства, умные часы, музыкальные плееры и многие другие. Приемник устройства настроен на ту же частоту, что и передатчик, что позволяет ему заряжаться с помощью радиоволн.

Для более мощных устройств используется индуктивная зарядка – устройство нужно разместить на беспроводной или электропроводящей зарядной панели перед подключением к электрической розетке (так можно заряжать сразу несколько гаджетов). Третий тип – резонансная зарядка, ее используют для компьютеров, электромобилей, пылесосов и роботов.

Риски беспроводной зарядки

Обычно она не создает риска для устройства и стоит помнить о нескольких нюансах. Дополнительное тепло, производимое беспроводной зарядкой, снижает срок службы батареи. Решить эту проблему могут беспроводные зарядные устройства с вентилятором.

Беспроводная зарядка создает магнитное поле, которое может нарушить работу других устройств, таких как мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты. Нужно держать другие устройства подальше во время зарядки.

Беспроводная зарядка потенциально может повлиять на работу кардиостимуляторов и других типов имплантированных медицинских устройств. Следует расположить их не менее чем в 15 см от зарядки.

Как правильно использовать беспроводную зарядку

  • Использовать только сертифицированные продукты
  • Беспроводную зарядку следует размещать на ровной поверхности подальше от металлических предметов или магнитов.
  • Металлические украшения с телефона нужно снять перед зарядкой
  • Отключайте зарядную панель, когда она не используется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые устройства, поддерживающие функцию беспроводной зарядки, сами могут заряжать другие телефоны. Эта функция включается в настройках и хотя не даст полный заряд, может поддержать при необходимости.

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#Смартфон #Беспроводная зарядка #Зарядка