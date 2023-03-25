Что делать, если смартфон не включается по боковой кнопке: 2 решения

В большинстве случаев помогает зарядное устройство

Вам необязательно покупать новый мобильный телефон, если в выключенном состоянии устройство не хочет включаться с помощью боковой кнопки. В большинстве случаев такая проблема объясняется тем, что смартфон просто разрядился. Однако не всегда разряженный аккумулятор является причиной проблемы.

Что сделать владельцу гаджета, который не может включить устройство с помощью кнопки, пишет itechua. Есть два варианта.

Подключить зарядное устройство

После подключения зарядного устройства на экране появится изображение батареи. Ждем несколько минут. После этого отключаем зарядник и несколько секунд держим нажатой кнопку, расположенную на боковой части смартфона. Дальше возвращаем смартфон на зарядку.

Подключить к компьютеру

Подключаем смартфон к ноутбуку. Для этого используем кабель от зарядного устройства и USB-разъем на компьютере. Не исключено, что "зависший" мобильник снова заработает.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли отключать на телефоне чужой Wi-Fi, когда вы не подключены к домашней сети. Стоит знать, что так вы рискуете потерять личную информацию со своего смартфона.