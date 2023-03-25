Что делать, если смартфон не включается по боковой кнопке: 2 решения
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В большинстве случаев помогает зарядное устройство
Вам необязательно покупать новый мобильный телефон, если в выключенном состоянии устройство не хочет включаться с помощью боковой кнопки. В большинстве случаев такая проблема объясняется тем, что смартфон просто разрядился. Однако не всегда разряженный аккумулятор является причиной проблемы.
Что сделать владельцу гаджета, который не может включить устройство с помощью кнопки, пишет itechua. Есть два варианта.
Подключить зарядное устройство
После подключения зарядного устройства на экране появится изображение батареи. Ждем несколько минут. После этого отключаем зарядник и несколько секунд держим нажатой кнопку, расположенную на боковой части смартфона. Дальше возвращаем смартфон на зарядку.
Подключить к компьютеру
Подключаем смартфон к ноутбуку. Для этого используем кабель от зарядного устройства и USB-разъем на компьютере. Не исключено, что "зависший" мобильник снова заработает.
Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли отключать на телефоне чужой Wi-Fi, когда вы не подключены к домашней сети. Стоит знать, что так вы рискуете потерять личную информацию со своего смартфона.