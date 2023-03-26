Как понять, что пора менять батарею телефона: поможет всего одно приложение

Через некоторое время батарея смартфона изнашивается, из-за чего гаджет начинает быстрее терять зарядку.

Большинство людей сегодня не представляют своей жизни без помощника смартфона. Однако далеко не все понимают, какие правила следует соблюдать, чтобы не "убить" аккумулятор телефона раньше отведенного ему времени. Если вы боитесь, что ваш гаджет близок к серьезным проблемам с батареей, ее можно проверить.

Как пишет УНИАН, для этого существует несколько очень простых способов. Для одного из них придется скачать дополнительную утилиту, быстро просканирующую смартфон на производительность.

Как можно определить износ батареи самому?

Чтобы понять, что батарею телефона пора заменять, необязательно что-то скачивать. Иногда на проблемы с аккумулятором указывают простые вещи – быстрая разрядка телефона, некорректное отображение количества зарядки, частые "подвисания" техники или быстрый ее нагрев. Все эти признаки могут свидетельствовать о том, что батарея не выдерживает существующую нагрузку, а значит, вероятно, требует обновления.

Что делать владельцам iPhone

Любителям "яблок" немного проще — в разделе "Настройки" существует функция "Аккумулятор". Именно здесь можно отследить производительность батареи вашего смартфона. Система показывает максимально возможную емкость батареи. Обратите внимание на то, что со временем она будет только уменьшаться, особенно при неправильной эксплуатации. В некоторых других телефонах (например, Xiaomi, Redmi или Poco) тоже есть похожий раздел, где можно проверить состояние аккумулятора.

Владельцы iPhone могут обойтись без лишних программ

Как проверить батарею владельцам телефонов на Android

К сожалению, большинство производителей смартфонов-андроидов не предполагают наличие встроенного сканера батареи. Именно поэтому вам может понадобиться приложение AccuBattery, которое найдется в Google Play. Он поможет проверить батарею и даже расскажет, какие из программ больше всего потребляют у вас зарядку.

Особых сложностей с его использованием не должно возникнуть. Скачиваете и открываете приложение, разряжаете батарею до 15%. После этого ставите телефон на зарядку и ждете до 100%. После этого следует оставить смартфон подключенным к электросети еще примерно на пол часа. Затем открываете приложение и проверяете, что оно вам говорит. Если уровень упал ниже 80%, это яркий признак того, что батарею пора менять.

Так работает AccuBattery

Заметим, что у Google Play есть много и других приложений с подобным предназначением. Однако среди них могут быть и вредоносные программы, которые только замаскированы под полезные. Именно поэтому лучше использовать уже проверенную AccuBattery, которой воспользовались более 10 млн человек по всему миру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую функцию на телефоне следует выключить, чтобы она не потребляла лишний заряд без вашего ведома.

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