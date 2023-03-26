Телефон будет работать намного лучше: пять трюков, чтобы сделать гаджет быстрее

Все эти хитрости позволяют быстро освободить место на смартфоне.

Память вашего смартфона почти заполнена, и он посылает вам сигнал, что нужно увеличить его оперативную память, чтобы он функционировал оптимально, а вы не знаете чтобы его удалить? Не спешите, ведь есть несколько способов, которые помогут вам ускорить свой гаджет.

Современные смартфоны конечно и предлагают достаточно большой объем памяти. Однако, несмотря на это, загружая новые приложения или перелистывая социальные сети, внутренняя память ваших гаджетов заполняется, пишет santeplus. К счастью, есть несколько способов, как увеличить его память.

Как улучшить работу телефона и ускорить его

Отсортируйте свою музыку

Оставьте только те песни, которые вы действительно слушаете, удалите остальные. Вы также можете использовать платформы потоковой передачи музыки, которые позволяют свободно слушать музыку, не тратя память на телефоне.

Удаляйте сообщения

Таким образом можно освободить место на телефоне. Некоторые модели телефонов даже предлагают функцию, позволяющую удалять сообщения спустя некоторое время, поэтому вам не придется делать это самостоятельно.

Резервное копирование данных телефона

Рассмотрите возможность резервного копирования содержимого вашего телефона в удаленное онлайн-хранилище. Это позволит вам перенести все ваши фотографии, видео и другой мультимедийный контент, чтобы освободить место на вашем телефоне, что значительно его ускорит.

Удалите дубликаты файлов с вашего телефона

Если на вашем телефоне есть повторяющиеся файлы, такие как фотографии или видео, рассмотрите возможность их удаления. Вы можете легко освободить место в оперативной памяти вашего телефона.

Отключите автоматическое сохранение фотографий на телефоне

Это может произойти в приложениях для обмена мгновенными сообщениями, таких как WhatsApp. Приложение имеет тенденцию автоматически сохранять все фотографии и видео, которые вы получаете. Рассмотрите возможность отключения этой опции, чтобы ваш телефон работал быстрее.

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