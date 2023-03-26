Как узнать, заряжается ли ваш смартфон нормально: поможет всего одно приложение

Причин плохой зарядки или ее отсутствия есть две

Не заряженный телефон может сильно разочаровать, ведь в современном мире его работа должна быть постоянной, особенно на случай какого-нибудь экстренного случая. Еще хуже, когда ставишь смартфон на зарядку, а она или идет очень медленно, или вообще не заряжает устройство. В этом случае не стоит отчаиваться и быстро искать замену гаджетам.

Есть несколько быстрых и простых решений, которые помогут вернуть ваш смартфон к работе, пишет itechua. Советы, прописанные ниже, помогут выявить причину проблемы и решить ее, или точно понять, что пора нести телефон в ремонт.

Заряжается ли ваш смартфон нормально

В этом деле поможет приложение Ampere — оно показывает, заряжается ли ваш мобильный телефон. Как оно работает: если число в приложении отображается зеленым цветом, смартфон заряжается, но если это отрицательное оранжевое число, телефон не потребляет энергию.

Почему смартфон не заряжается

Есть две причины — или поврежденный кабель, или зарядное устройство. Если вы обнаружите, что проблема в сломанной зарядке или разорванном кабеле, очевидно, что замена быстро решит проблему. Если зарядка работает с другими устройствами, пора обратить внимание на телефон.

Ранее "Телеграф" писал, почему смартфон стал медленно заряжаться. Ускорить зарядку телефона можно, зная главную причину проблемы.