От батареи или сети: как пользоваться ноутбуком, чтобы он прослужил дольше

Вопрос о том, как часто и долго нужно ставить ноутбук на зарядку, остается дискуссионным

Ноутбук – удобный гаджет, которым можно при надобности пользоваться без сети благодаря заряду батареи. Однако пользователи задаются вопросом, как все же полезнее для аккумулятора устройства его использовать: от батареи или сети?

Как пишет Makeuseof, ответ на этот вопрос не совсем однозначен. Тем не менее, простые правила помогут продлить срок службы аккумулятора ноутбука.

В современных ноутбуках используются два основных типа аккумуляторов: литий-ионные и литий-полимерные. Хотя это разные технологии, в целом они работают одинаково. В отношении обоих вариантов верны два правила:

Аккумулятор не может быть перезаряженным. Нет опасности перезарядить аккумулятор, если вы оставите его подключенным к сети все время, даже 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Как только он достигнет 100 процентов, зарядка прекратится и не начнется снова, пока напряжение не упадет ниже определенного уровня.

Нет опасности перезарядить аккумулятор, если вы оставите его подключенным к сети все время, даже 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Как только он достигнет 100 процентов, зарядка прекратится и не начнется снова, пока напряжение не упадет ниже определенного уровня. Полная разрядка аккумулятора приведет к его повреждению. Полностью разряженная батарея в течение длительного времени может привести к ее глубокой разрядке. Это может быть фатальным — вы никогда не сможете зарядить гаджет снова.

Что портит батарею ноутбука

Во-первых, циклы зарядки/разрядки. Каждая батарея имеет конечное число раз, когда ее можно заряжать и разряжать.

Во-вторых, уровень напряжения. Чем выше уровень заряда, тем короче срок службы батареи.

В-третьих, высокая температура, более 30 градусов по Цельсию. Это может нанести непоправимый ущерб. Так что ни в коем случае не оставляйте ноутбук в машине жарким днем.

Похоже, индустрия в целом не пришла к единому ответу на вопрос о том, использовать ли ноутбук от сети или от аккумулятора. Так, Acer рекомендует извлекать аккумулятор, когда вы его не используете. Asus говорит, что вы должны разряжать батарею как минимум до 50 процентов каждые две недели. Но Dell утверждает, что нет проблем с тем, чтобы ноутбук постоянно питался от сети.

Apple же не рекомендует оставлять ноутбук постоянно включенным. В компании говорят, что идеальным пользователь — такой себе житель пригородной зоны, который пользуется ноутбуком в электричке, а затем ставит его на зарядку в офисе для зарядки.

Итак, как же лучше использовать ноутбук? Зарядка или батарея? Если вы оставите свой ноутбук подключенным к сети, то это не приведет к кратковременному повреждению. Однако если использовать его исключительно так, то вполне вероятно, что через год емкость батареи значительно уменьшится. Точно так же, если пользоваться устройством лишь от батареи, то быстрее исчерпаются циклы разрядки.

Таким образом, лучшее решение — это что-то вроде компромисса. К примеру, несколько дней используйте ноутбук от батареи, а в другие — включайте в розетку. Главное, не оставляйте гаджет при высоких температурах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего ноутбук может перестать заряжаться. Стоит проверить три момента, и, возможно, проблема исчезнет.