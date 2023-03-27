Пять важных нюансов о зарядке телефона, которые важно знать каждому
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Хотя телефоны и очень разные в зависимости от производителя, аккумуляторы имеют одинаковые правила эксплуатации.
Зарядка смартфонов на литиево-ионных аккумуляторах отличается от более старых технологий. Существуют определенные правила, как это делать правильно, чтобы не повредить телефон.
Производитель Huawei опубликовал перечень вещей, которые нужно знать или внедрить в повседневную жизнь, чтобы сохранить скорость заряда и продолжительность работы телефона. Среди них важно – заряжать гаджет только стандартным адаптером и кабелем. При использовании посторонних можно столкнуться с проблемой перезагрузки, медленной зарядки, перегрева.
Среди нюансов, которые следует знать о процессе зарядки телефона:
- Во многих устройствах есть проверка безопасности при подключении устройства к USB-порту. Если он будет влажным – смартфон прекратит зарядку. Необходимо отсоединить телефон и подождать, пока высохнет.
- Зарядка может происходить быстрее или медленнее в зависимости от температуры вокруг и возраста аккумулятора.
- Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов заряда.
- При зарядке телефон и зарядное устройство нельзя накрывать.
- Если телефон нагрелся во время использования и зарядки, необходимо прекратить зарядку и перенести телефон в прохладное место, а вообще не рекомендуется пользоваться телефоном во время зарядки.
Ранее "Телеграф" рассказывал о технологии беспроводной зарядки. Чтобы не навредить себе или гаджету, нужно делать все правильно.