Безобидная привычка, которая "убивает" ваш телефон: почему категорически нельзя заряжать гаджет ночью

Подобная зарядка оказывает большое влияние на устройство.

Согласитесь, из-за боязни проснуться с разряженной батареей, мы часто ставим свой телефон на зарядку на ночь, чтобы на утро он был полностью заряжен. Однако мало кто задумывается, можно ли так делать и к чему может привести эта, на первый взгляд, безобидная привычка.

Аккумулятор смартфона со временем изнашивается по мере использования устройства, как и многие другие компоненты. И хотя этот процесс нельзя остановить, его можно ускорить и замедлить, пишет santeplus. Что же с телефоном делает ночная зарядка?

Можно ли оставлять телефон заряжаться на ночь

Первое, что стоит отметить, это то, что срок службы аккумулятора зависит не только от того, когда он был изготовлен, а в частности и от способа его зарядки. Если оставлять телефон заряжаться на всю ночь, это приведет к повреждению аккумулятора.

После того как телефон заряжается до 100%, зарядка прекращается. Но как только уровень заряда составит 99%, батарея снова начнет заряжаться. Такое постоянное циклирование и влияет на срок службы батареи.

Помимо этого, нельзя оставлять мобильный телефон заряжаться на ночь, ведь важно следить за тем, чтобы гаджет не перегревался. Экстремальные температуры — это также один из злейших врагов гаджетов.

Ранее "Телеграф" писал, почему смартфон стал медленно заряжаться. Ускорить зарядку телефона можно, зная главную причину проблемы.