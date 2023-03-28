Сколько памяти нужно смартфону, чтобы нормально работать

Потребность в памяти смартфона зависит от его задач

Недостаток памяти телефона – одна из частых проблем пользователей. Но как понять, сколько нужно памяти на гаджете и каковы ее виды. Отметим, при выборе смартфона следует обращать внимание не только на обычную память телефона, но и на показатель оперативной памяти – это часть телефона, отвечающая за сохранность данных операционной системы и используемых сейчас программ. Фото, программы, файлы – хранятся в обычной памяти.

Как отмечает производитель Samsung, чем больше оперативной памяти (RAM), тем быстрее происходит доступ к программам или переключение между ними. Размер обычной памяти телефона напрямую зависит от ваших потребностей и способа использования гаджета.

Для фотографов и геймеров понадобится много памяти — они используют много, чтобы поддерживать хорошую графику игр или высокое разрешение фото. Для обычного пользователя, в зависимости от камеры, каждая фотография весит около 5 МБ, так что для 200 фотографий хватает 1 ГБ.

Производитель отмечает, что для большинства пользователей достаточно и 64 ГБ, хотя большинство выбирает между 128 ГБ и 256 ГБ памяти. Они подсчитали, что на 128 ГБ памяти можно хранить:

900 фотографий

60 минут UHD-видео

1000 песен

100+ программ и игр

20 фильмов.

Следует не забывать, что определенную часть занимает сама операционная система. Приложения, которыми вы пользуетесь, тоже хранят данные на смартфон, занимая место часто ненужной вам информацией. "Телеграф" рассказывал, что удалив кэшированные файлы можно выиграть место на телефоне. Среди других лайфхаков для очистки памяти телефона – удаление лишнего и бережной сортировки.