Золотое правило зарядки смартфона: эта привычка продлит жизнь батареи

Учитывайте один момент, и аккумулятор телефона дольше останется пригодным

Мобильный телефон может начать разряжаться быстрее, если вы допустите ряд ошибок, включая так называемую ночную зарядку. В идеале следует доводить заряд батареи до определенного диапазона процентов.

Как пишет techadvisor, золотое правило заключается в том, чтобы большую часть времени поддерживать уровень заряда батареи от 30% до 90%. Эта привычка продлит срок службы батареи смартфона.

Так, рекомендуется дозаряжать гаджет, когда заряд упадет ниже 50%. Но также следует отключать зарядное устройство, прежде чем заряд достигнет 100%.

Вы можете подумать о том, чтобы подключить смартфон к розетке и оставить на ночь. Однако при последнем заряде с 80 до 100 процентов литий-ионный аккумулятор стареет быстрее. Может быть, вместо этого лучше зарядить гаджет утром, к примеру, разместить неподалеку стола за завтраком или просто на рабочем столе. Таким образом, вам будет легче следить за процентом батареи во время зарядки.

Пользователи iOS могут использовать приложение Shortcuts, чтобы установить уведомление, когда уровень заряда батареи достигает определенного процента. Делается это на вкладке "Автоматизация", а затем "Уровень заряда батареи".

Полная зарядка телефона не является фатальной для аккумулятора смартфона, и может казаться логичной и полезной. Однако перезарядка каждый раз, когда вы подключаете гаджете к сети, сократит срок его службы.

Точно так же, рекомендуется не позволять аккумулятору телефона разряжаться ниже 20%. Литий-ионные аккумуляторы не очень хорошо себя чувствуют при таком показателе. Короче говоря, в идеале найти золотую середину, чтобы заряд смартфона не был и слишком высоким, и слишком низким.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать, заряжается ли мобильный телефон правильно. В этом поможет одно приложение.