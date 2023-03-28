Не тратьте заряд телефона впустую: какие настройки сохранят батарею

Небольшие уловки помогут продлить время работы смартфона

Мобильный телефон разряжается по разным причинам, в том числе из-за настроек яркости экрана. Если отрегулировать одну функцию, то смартфон дольше будет сохранять заряд полным.

Продлить срок службы батареи просто. Все, что от вас требуется, уменьшить время ожидания сна, пишет techadvisor.

Так, каждый раз, когда вы включаете экран, он остается активным в течение заданного периода времени, даже после того, как вы закончили то, что хотели сделать. Вы можете отрегулировать этот момент. Чем короче время ожидания экрана, тем меньше заряда батареи будет потрачено впустую.

Найдите этот параметр в меню "Настройки" > "Экран" > "Дополнительно" > "Сон". Обычно минимум, который вы можете установить, составляет 15 секунд.

Кроме того, можно предпринять дополнительные шаги касательно настройки экрана, которые продлят жизнь батареи. Для этого уменьшите яркость экрана и отключите адаптивную яркость. Последняя функция, к слову, увеличивает яркость только тогда, когда это необходимо, но ее легко обмануть комнатным освещением и, более того, она полностью лишает вас контроля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие привычки пользователей влияют на срок службы батареи. Есть пять важных нюансов о смартфоне, о которых нужно знать каждому.