Всего одна функция поможет зарядить телефон намного быстрее: хитрый трюк, который работает на 100%

Совет, как быстро зарядить свой смартфон

Мобильный телефон является незаменимым помощником в нашей повседневной жизни. Однако, несмотря на разнообразие моделей смартфонов, одна и та же проблема все же сохраняется: емкость аккумулятора не всегда эффективна. Наверняка, каждый сталкивался с тем, что его гаджет разряжался в самый неподходящий момент. К счастью, это можно легко исправить.

Чтобы зарядить свой мобильный телефон быстрее, есть хитрый трюк. Для этого вам понадобится всего одна опция на смартфоне, пишет santeplus.

Как быстро зарядить мобильный телефон

Когда вы подключаете свой смартфон к сетевому зарядному устройству или беспроводному зарядному устройству, не забудьте активировать режим полета. Эта опция приостановит все сетевые функции вашего гаджета. Благодаря этому телефон будет потреблять гораздо меньше энергии и, следовательно, будет быстрее заряжаться.

Чтобы активировать авиарежим, перейдите в настройки мобильного телефона. Если вы используете телефон Android, перейдите в "Настройки", а затем на вкладку "Сеть и Интернет". Затем активируйте авиарежим, чтобы WI-FI, Bluetooth и мобильные сети были отключены.

Для пользователя Apple коснитесь значка "Настройки", а затем коснитесь вкладки "Режим полета", чтобы включить его.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему смартфон стал медленно заряжаться. Ускорить зарядку телефона можно, зная главную причину проблемы. Всего их четыре.