Как сделать звук на телефоне громче: 5 способов

Телефон теряет качество звука со временем, но можно попытаться решить проблему

В современных смартфонах есть ограничения, которые могут доставлять неудобства пользователям. Нужно тщательно следить за количеством заполненной памяти и другими параметрами. Одним из неудобств может стать низкое качество звука. Улучшить его можно несколькими простыми способами.

Рекомендации для телефона с Android публикует сайт neuf.tv. Эти рекомендации могут помочь улучшить качество звука не только из динамика, но и при использовании проводных и беспроводных наушников.

Очистите динамик. Со временем в него может забиваться пыль, ее можно удалить с помощью мягкой зубной щетки. Также стоит проверить звучание динамика без чехла — он может перекрывать часть отверстий. Проверьте скорость передачи данных. Если качество потоковой передачи невысокое, то качество звука ограничивается. Это можно настроить в приложениях отдельно, например в Spotify в разделе "Качество звука". Внутри многих приложений есть отдельные настройки по звуку, будь то браузер или игры. Встроенные возможности улучшить звук. В параметрах можно найти раздел "Звуки и оповещения/вибрация". В нем можно улучшить качество звука, например, выбрав параметр Dolby Atmos или настроив по своему вкусу встроенный эквалайзер. Если эквалайзер не встроен — его можно установить отдельно. Также для прослушивания музыки есть отдельные проигрыватели со встроенным эквалайзером, например, BlackPlayer и Stellio. Если вы слушаете музыку через Bluetooth наушники, улучшить качество звука можно, сменив кодек. Обычно используется SBC, но можно перейти на AAC, Qualcomm aptX, aptX HD или LDAC, если их поддерживают ваши наушники. В настройкаъх нужно найти "Система" — "Варианты разработчика" — "Аудиокодек Bluetooth" — "выбрать лучшее из имеющихся". В разделе "Качество чтения" нужно установить на "Оптимизирован для качества звука". При проблемах с подключением нужно вернуться к исходным настройкам. Параметры разработчика можно включить в настройках.

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