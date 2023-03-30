Как зарядить телефон, не повредив батарею: 4 полезных совета

Благодаря этим советам ваш гаджет будет работать намного дольше

Несмотря на технический прогресс, достигнутый в последние годы, электронные устройства имеют очень специфический срок службы. Поэтому, чтобы ваш смартфон прослужил как можно дольше, его нужно правильно заряжать.

Не забывайте использовать зарядное устройство, предоставленное производителем вашего телефона, пишет santeplus. Однако и это еще не все.

Как правильно заряжать телефон

Не оставляйте телефон заряжаться на ночь

Не рекомендуется заряжать телефон в течение многих часов, особенно ночью перед сном. Это связано с тем, что когда ваш телефон достигает 100% заряда и все еще подключен к сети, это может ускорить разрядку аккумулятора.

Держите телефон заряженным на определенный процент

Средняя ожидаемая продолжительность жизни аккумулятора телефона составляет полтора года при 100% полном цикле зарядки. Батареи современных смартфонов рассчитаны в среднем на 500 циклов зарядки. Если вы хотите, чтобы ваш телефон всегда работал хорошо и имел долгий срок службы, рекомендуется поддерживать заряд телефона на одном и том же процентном уровне. Лучшим решением будет, если ваш смартфон будет заряжен на уровне от 25 до 80%.

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки

Использование телефона во время зарядки может привести к его перегреву и повреждению аккумулятора, а также некоторых компонентов смартфона. Тем более, что если вы пользуетесь телефоном во время зарядки, аккумулятор не сможет его зарядить должным образом.

Используйте правильное зарядное устройство

Чем мощнее ваш смартфон, тем выше сила тока, поэтому вам следует использовать зарядное устройство с той же силой тока, что и аккумулятор. Важно использовать зарядное устройство, которое вы получили вместе со своим смартфоном, чтобы не повредить литиевую батарею и не повредить производительность вашего телефона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о технологии беспроводной зарядки. Чтобы не навредить себе или гаджету, нужно делать все правильно.