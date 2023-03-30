Поможет уберечь батарею и не только: почему важно перезагружать телефон

Рекомендуют перезапускать гаджет хотя бы один раз в неделю — попробуйте, чтобы обеспечить более долгую жизнь вашему смартфону

Полноценная работа современного телефона напрямую зависит от качества его аккумулятора. Для того чтобы продлить жизнь батареи, следует знать несколько основных "золотых правил" и регулярно перезагружать сам гаджет. Как это ни странно звучит, но подобная привычка действительно может помочь вашему смартфону прослужить дольше.

Подробнее об этом пишет NV. Следует отметить, что работа батареи – не единственный момент, на который положительно влияет перезагрузка системы. Во время этого процесса производится повторный старт большинства компонентов смартфона, работающих на фоне. Это позволяет телефону избавиться от лишнего, высвободить немного оперативной памяти и, как следствие, увеличить производительность.

Также при включении-включении гаджет обновляет определенные настройки и способен решить отдельные проблемы и сбои. Считается, что смартфон способен работать гораздо лучше, если его регулярно перезагружать. Это и не удивительно, ведь после выключения питания все ненужные процессы "отмирают".

Именно поэтому специалисты рекомендуют перезагружать телефон хотя бы раз в неделю. На правильность этой идеи указывают сразу пять причин.

Зачем регулярно перезагружать смартфон?

Воздействие на батарею. Отдельные фоновые и не только процессы часто потребляют избыток энергии аккумулятора. Если телефон выключен, это поможет автоматически закрыть все ненужные приложения и запустить только необходимые функции. Благодаря этому уменьшается нагрузка на батарею и, как следствие, продолжается продолжительность работы.

Отдельные фоновые и не только процессы часто потребляют избыток энергии аккумулятора. Если телефон выключен, это поможет автоматически закрыть все ненужные приложения и запустить только необходимые функции. Благодаря этому уменьшается нагрузка на батарею и, как следствие, продолжается продолжительность работы. Улучшение процессов. Нередко перезагрузка помогает избавиться от "глюков" системы, которые внезапно начали появляться. В частности, это оказывает влияние на регуляцию работы приложений, внезапно начавших сбоить, чтобы вообще отказываются работать.

Нередко перезагрузка помогает избавиться от "глюков" системы, которые внезапно начали появляться. В частности, это оказывает влияние на регуляцию работы приложений, внезапно начавших сбоить, чтобы вообще отказываются работать. Улучшение памяти телефона. Как уже отмечалось, отключение фоновых процессов, сопровождающих перезагрузку системы, помогает очистить "оперативку". Это происходит благодаря прерыванию зацикливания процессов, исправления совместимости с отдельными программами и т.д.

Как уже отмечалось, отключение фоновых процессов, сопровождающих перезагрузку системы, помогает очистить "оперативку". Это происходит благодаря прерыванию зацикливания процессов, исправления совместимости с отдельными программами и т.д. Обновление ПО. Нередко именно после загрузки смартфон начинает "видеть" необходимые для установки обновления системы программного обеспечения. Это важно, ведь в них нередко входят исправления ошибок, которые успели накопиться на телефоне.

Нередко именно после загрузки смартфон начинает "видеть" необходимые для установки обновления системы программного обеспечения. Это важно, ведь в них нередко входят исправления ошибок, которые успели накопиться на телефоне. Улучшение работы Интернета. Иногда гаджет может зависать из-за проблем с подключением к мобильному интернету или Wi-Fi. Иногда также отказывается правильно работать Bluetooth. Обычно перезагрузка позволяет исправлять подобные "баги".

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