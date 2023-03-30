Две причины разрядки батареи смартфона: вы о них даже не подозревали

Всего лишь нужно уделить время двум настройкам на мобильном телефоне

Мобильный телефон может слишком быстро разряжаться по разным причинам, включая ненужную настройку автояркости экрана. Влияет на длительность сохранения заряда и звук смартфоны. Если отрегулировать две функции, батарея будет оставаться полной дольше.

Эксперты советуют уделить внимание двум нюансам – звуку и вибрации. Если настроить их на мобильном телефоне правильно, то он будет разряжаться медленнее, пишет techadvisor.

Во-первых, уменьшите громкость. Это действительно имеет смысл: чем громче ваш телефон звонит или воспроизводит звук, тем быстрее разряжается его батарея. Вы можете уменьшить громкость с помощью клавиши громкости или перейдя в "Настройки"> "Звук" и отрегулировав различные ползунки для громкости мультимедиа, вызова, звонка и будильника.

Во-вторых, отключите вибрацию. Чтобы телефон завибрировал, требуется энергия, поэтому уменьшите энергопотребление, отключив вибрацию, когда она не нужна. Найдите эту опцию в меню "Настройки" > "Звук". Вы можете отключить переключатель "Вибрация при вызовах" под ползунками громкости, а также сенсорную вибрацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие признаки указывают на возможную поломку мобильного телефона. Одна из них – быстрая зарядка.